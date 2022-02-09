Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Formula 1 yeni bir döneme giriyor
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Formula 1 2022 sezonunda yeni bir döneme giriyor. Yarışların daha yakın ve çekişmeli geçmesi için araç şasilerinde değişiklikler yapılacak.
Formula 1'de 2022 sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı.
FIA Teknik Direktörü Nikolas Tombazis, yeni sezonda araçlarda yapılacak değişiklikler konusunda bilgilendirmede bulundu
Şasilerde yapılacak değişikliklerle daha yakın bir çekişme sağlanacak
Auto Motor und Sport'a konuşan Tombazis, şasilerin iki kat güçlü hale getirileceğini belirtti. Şaside yapılan değişikliklerle takipte olan aracın, öndeki aracı geçmek için yeterince yaklaşması sağlanacak.
Böylece, yarışın çekişmeli ve daha heyecanlı geçmesinin önü açılacak. Aynı zamanda araç tasarımcısı olan tecrübeli yönetici, bu değişiklikle gelecek sezon araçlarının 43 kilogram daha ağır olacağını söyledi.
Etiketler: Formula 1
Son Haberler
- 15:20
- 15:21
- 15:12
- 15:15
- 15:10
Sıradaki Haber
Milli futbolcu Merih Demiral'a büyük onur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz