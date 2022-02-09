Formula 1'de 2022 sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı.

FIA Teknik Direktörü Nikolas Tombazis, yeni sezonda araçlarda yapılacak değişiklikler konusunda bilgilendirmede bulundu

Şasilerde yapılacak değişikliklerle daha yakın bir çekişme sağlanacak

Auto Motor und Sport'a konuşan Tombazis, şasilerin iki kat güçlü hale getirileceğini belirtti. Şaside yapılan değişikliklerle takipte olan aracın, öndeki aracı geçmek için yeterince yaklaşması sağlanacak.

Böylece, yarışın çekişmeli ve daha heyecanlı geçmesinin önü açılacak. Aynı zamanda araç tasarımcısı olan tecrübeli yönetici, bu değişiklikle gelecek sezon araçlarının 43 kilogram daha ağır olacağını söyledi.