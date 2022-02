İtalya'da Merih Demiral fırtınası esiyor. Atalanta formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu, emeklerinin karşılığını aldı.

Merih Demiral, kulübünde ocak ayının en iyi oyuncusu seçildi. 23 yaşındaki stoper, Atalanta'nın ocakta oynadığı 4 maçın 3'ünde görev yaptı.

Gasperini'nin öğrencileri, Merih Demiral'ın oynadığı maçların hepsinde Atalanta kalesini gole kapamayı başardı.

Merih Demiral, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak Atalanta'ya geçmişti. Bergamo ekibinde 22 resmi maça çıkan, başarılı savunmacı 1'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 2 gol atıp 1 de gol pası verdi.

Il primo Player of the Month del 2022 è... @Merihdemiral! Complimenti, Merih!



The first #AtalantaPOTM of the year goes to... Demiral! Well deserved, Merih!



Presented by https://t.co/mwUMG9NQac#GoAtalantaGo pic.twitter.com/FOArTtjAyD