Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Lukasik'le yollarını ayırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcusu Daniel Lukasik'le yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019 yılından bu yana başkent ekibinin formasını giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
Lukasik, bu sezon sadece bir maçta forma giyerken, toplamda 38 kez terlettiği sarı-lacivertli formayla 2 gol attı.
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) February 9, 2022
Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Daniel Lukasik'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/B3D8X1eMgV
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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