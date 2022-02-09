Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın Alman temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Mücadele için satın alınan biletlere ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacak.