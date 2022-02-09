Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi
THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko-Bayern Münih müsabakası ertelendi.
Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın Alman temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Mücadele için satın alınan biletlere ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacak.
11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) February 9, 2022
Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır. pic.twitter.com/pZdHM6BXcB
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları Fenerbahçe Bayern Münih Koronavirüs
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