Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, idmanın ardından kampa girdi.
Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Medical Park Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Etiketler: Trabzonspor süper lig çaykur rizesporSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 18:53
Son Haberler
- 19:40
- 19:38
- 19:18
- 19:06
- 18:50
Sıradaki Haber
İsviçre'de futbola koronavirüs engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz