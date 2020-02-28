Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kulüp aleyhinde art arda hatalı kararlar verildiği belirtildi.

Saha içi yönetim hatalarının gittikçe arttığı ifade edildi.

"Ligde sezon başından bu yana yaşadığımız taraflı yönetimler, verilmeyen penaltı pozisyonları, gösterilmeyen kırmızı kartlar ve ne yazık ki taraflı ve adaletsiz yönetimler kirli çuvalı fazlasıyla doldurmuştur. Ülkemizin mihenk taşı şehirlerinden Bursa'nın kaderini stajyer görünümlü, seyirci karşısında kendini tatmin etmeye çalışan, adalet terazisi olmayan ve kibirli 'sözde maç idare edenlere' bıraktırmayacağımızın bilinmesini isteriz. Maçların bitiminde 'Olsun, biz de insanız, hata yapabiliriz' gibi skandal cevaplarla ortaya koydukları fütursuz tavırlar amaçlarını kamufle etmemektedir. Dün oynadığımız müsabakadaki çalınmayan ofsayt ve verilmeyen penaltı kararı ise bardağı taşıran son damlalar olmuştur. Özellikle son haftalarda camiamız üzerinden yapılan algı operasyonlarına karşı dik duruşumuz ve net tavrımızı koruyacağımızın ve hedefe ulaşmak için son ana kadar inancımızı sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz."