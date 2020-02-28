Okan Buruk, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Danimarka'nın köklü takımlarından Kopenhag ile eşleşmelerini beIN Sports'a değerlendirdi.

"UEFA Avrupa Ligi'nde her takım çok iyi. Daha güçlü takımlar da vardı. İki takım için de mutlu bir eşleşme olduğunu düşünüyorum."

"İlk maçı sahamızda kazanmayı hedefliyoruz"

Deneyimli teknik adam, Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu dile getirdi.

"Kopenhag, deplasmanda 3-1 kazanıp son 16 turuna kaldı. Çok yakından tanıdığımız bir rakip değil. Ligde son 2 maçlarını kazanamadılar ve ikinci sıradalar. 4-4-2 sisteminde oynuyorlar. Takımda yakından tanıdığımız, eski Trabzonsporlu N'Doye var. Zor olacak. İlk maçta avantaj yakalamak istiyoruz. İlk maçı sahamızda kazanmayı hedefliyoruz. Gol yememek çok önemli. Sporting Lizbon ile yaptığımız ikinci maçtaki futbolu oynadığımız takdirde, çeyrek final yolunun bize açılacağını düşünüyorum."

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 17 Mayıs 2000'de Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazandıkları Parken Stadı'na bu kez teknik adam olarak gideceğini kaydetti.

"Yine aynı kupa. Daha önce bunu düşünmüştüm. Kura çekimini başkanımız Göksel Gümüşdağ ile beraber izledik. 2000 yılında oynanan final maçında kendisi de tribündeydi. UEFA Kupası'nda oynadığımız maçı konuştuk. Umarım, kulüp ve ülkemiz için hayırlısı olur."

"Bu çoşkuya çok ihtiyacımız var"

46 yaşındaki teknik adam, taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

"Türk futbolseverlerin ilk maçta stadı dolduracağına inanıyorum. Bu çoşkuya çok ihtiyacımız var. Sporting Lizbon maçında tribünde birçok forma gördük. Futbolun güzelliği de burada. Kopenhag ile sahamızda yapacağımız ilk maç çok önemli. Herkesi bu maça davet ediyorum. Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımıyız. Başarılara ve puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz."