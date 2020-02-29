36. dakikada Melnjak Çayur Rizespor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

65. dakikada Da Costa Trabzonspor'un beraberlik golünü attı. 1-1

71. dakikada Ekuban Trabzonspor'u öne geçiren golü ağlarla buluşturdu. 2-1

77. dakikada Sosa'nın kullandığı penanltı atışı sonrası bordo mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. 3-1

86. dakikada Nwakaeme skoru 4-1 yaptı.

90+6. dakikada Skoda'nın kullandığı penaltı ile Çaykur Rizespor farkı ikiye indirdi. 4-2

90+8. dakikada Ndiaye farkı tekrar üçe çıkardı. 5-2

Bu galibiyetle Trabzonspor, ligde bir maçı eksik 48 puana ulaştı.

Kötü gidişata dur diyemeyen Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan ilk maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Boldrin sol kanattan ceza sahasına girdi ve çaprazdan şutunu attı ancak Trabzonspor savunmasından kritik bir müdahale geldi.

7. dakikada Boldrin'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Skoda kafayı vurdu ama top az farkla dışarı gitti.

UĞURCAN KURTARDI 17. dakikada Fernando Boldrin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

19. dakikada Trabzonspor'da şut fırsatı yakalayan Guilherme'nin ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

TRABZONSPOR'DAN NET FIRSAT 35. dakikada soldan savunma arkasına sarkan Guilherme karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu son anda içeri çevirdi ancak kaleciyi geçen topu Moroziuk kornere yollamayı başardı.

GOL-RİZESPOR ÖNE GEÇTİ 36. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sasse kale sahasındaki Skoda'yı topla buluşturdu. Başarılı golcü rakibinden topu harika sakladı ve daha müsait durumdaki Melnjak'ı gördü. Melnjak sağ ayağıyla yakın mesafeden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

RİZESPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK 55. dakikada solda bulduğu boşluğu iyi değerlendiren Melnjak hücumu sürükledi ve içeri tehlikeli bir orta yolladı ancak Hüseyin'in müdahale ettiği top uzak köşeden oyun alanına terk etti.

TRABZONSPOR'DAN NET FIRSAT 61. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Novak topu uygun durumda kafayla dışarı attı.

GOL-TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 65. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe iyi hareketlenen Da Costa şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 1-1

71. dakikada Trabzonspor bir kez daha köşe vuruşuyla etkili oldu. Sosa'nın kullandığı atışta top herkesi geçip arka direkteki Ekuban'ın önünde kaldı. Ekuban sol ayağıyla yakın mesafeden sert bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 2-1

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI 75. dakikada Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına girdi ve Talbi'den sıyrılırken yerde kaldı. Hakem pozisyonun ardından tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.

GOL-TRABZONSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI 77. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Jose Sosa düzgün bir vuruşla skoru 3-1'e getiren golü kaydetti. 3-1

GOL-NWAKAEME ATTI 86. dakikada Sörloth'un pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Nwakaeme, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla farkı üçe çıkardı. 4-1

GOL-RİZESPOR'DA PENALTIDAN ATTI 90+6. dakikada Penaltıda topun başına geçen Milan Skoda sert bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı ikiye indirdi. 4-2

GOL-N'DIAYE 90+8. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan N'Diaye ceza sahası içinden net bir vuruş yaparak skoru 5-2'ye getirdi.

Stat: Medical Park

Hakem: Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan, Cem Satman

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Kamil Ahmet Çörekçi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa (Dk. 88 Abdülkadir Ömür), Guilherme (Dk. 46 Anthony Nwakaeme), Ekuban (Dk. 86 Abdulkadir Parmak) Sörloth.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Moroziuk, Diomande, Yan Sasse (Dk. 73 Samudio), Oğuz Kağan (Dk. 86 Oğulcan), Boldrin, Umar (Dk. 65 Tunay Torun), Skoda.

Sarı kart: Dk. 27 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 78 Obi Mikel (Trabzonspor), Dk. 58 Umar, Dk. 69 Diomande (Çayur Rizespor)

Gol: Dk. 36 Melnjak, Dk. 90+6 Skoda (Çayur Rizespor), Dk. 65 Da Costa Dk. 71 Ekuban, Dk. 77 Sosa (penaltıdan), Dk. 86 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Obi Mikel (Trabzonspor)