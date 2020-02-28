Uğurcan ve Muslera göz dolduruyor
Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera, bu sezon performanslarıyla takımlarını sırtlamaya devam ediyor. Muslera yüzde 80, Uğurcan ise yüzde 77'lik kurtarış oranıyla bu alanda zirvede yer aldı.
Uğurcan Çakır ve Muslera, Süper Lig'de son haftalardaki performanslarıyla göz dolduruyor.
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kaleyi devralan Uğurcan Çakır da, kısa sürede dikkat çeken bir performansa imza attı.
Ligde bu sezon 21 maçta forma giyen genç kaleci, yüzde 77'lik kurtarış oranı yakaladı.
Bu sezon ligde kalesinde 22 gol gören Uğurcan, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
Uğurcan Çakır, Avrupa'nın birçok takımının transfer gündeminde yer alıyor.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da Muslera, istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Geride kalan 23 haftanın 22'sinde forma giyen tecrübeli file bekçisi, kalesinde 17 gol gördü.
Uruguaylı eldiven, yüzde 80'lik kurtarış oranıyla bu kategoride zirvede yer aldı.
Ligin en az gol yiyen kalecisi unvanını elinde bulunduran Muslera, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.