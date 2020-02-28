Sarı kırmızılılar bu dönemde Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir gibi güçlü rakipleriyle karşılaşacak.

Süper Lig’de son 7 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını zorlu fikstür için motive ediyor.

Gençlerbirliği mücadelesi ile başlayacak 7 haftalık periyotun içinde Beşiktaş ve Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir gibi zor deplasmanlara çıkacak.

Fatih Terim'in, oyuncuları ile yaptığı toplantılarda, mutlu sona ulaşma adına 7 maçlık seriyi en az hasarla geçmeleri gerektiğini söylediği öğrenildi.

Bu arada Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği maçında stadın tamamen dolmasını istiyor. Yönetim, sezon başından bu yana uygulanan “bilet devir sınırlamasını” kaldırdı.

Kombineler dışında kalan 7 bin bilete büyük ilgi olduğu ifade edildi.

Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği’ni konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 dar alanda pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan, sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.