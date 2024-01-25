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Spor
TRT HABER/AA 25.01.2024 17:01

Trabzonspor Çaykur Rizespor deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Trabzonspor Çaykur Rizespor deplasmanında

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Trabzonspor Çaykur Rizespor deplasmanında

Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan Trabzonspor, Çaykur Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.

Bordo-mavililer, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor.

9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan Çaykur Rizespor ise haftaya 5. sırada girdi.

Fırtına'da 7 eksik

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise geçen hafta kadro dışı bırakılmışlardı.

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

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