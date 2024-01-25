Sergen Yalçın Antalyaspor ile kaybetmiyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında EMS Yapı Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Puanını 33 yapan Akdeniz ekibi, yükselişini sürdürdü.

Sezona Nuri Şahin yönetiminde başlayan kırmızı beyazlılar, deneyimli çalıştırıcının Borussia Dortmund’a gitmesiyle takımı Sergen Yalçın’a emanet etti.

Yalçın, Bitexen Antalyaspor kariyerine ligin 19'uncu haftasında Corendon Alanyaspor beraberliğiyle başladı.

Siltaş Yapı Pendikspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalya ekibi, Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur maçında da Siltaş Yapı Pendikspor’u 2-1 yenerek son 16 turuna yazdırdı.

Sergen Yalçın, Güney ekibiyle yenilgi yaşamadı. Kırmızı beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetiminde 3'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Bitexen Antalyaspor, ligin 23. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.