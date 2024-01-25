Beşiktaş ön libero transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, ön libero transferinde sona yaklaşıyor. Bu mevki için Nemanja Matic ve Oriol Romeu, listenin ilk sırasında yer alıyor.

Siyah beyazlılar, iki futbolcuyla da anlaşmaya yakın. Barcelona forması giyen Oriol Romeu için teklif yapıldı. Katalan ekibi, kısa süre içinde cevabını yönetime iletecek.

Barcelona'da bu sezon 21 maçta görev yapan İspanyol futbolcu, 1 gol pası verdi. Siyah beyazlılar, Nemanja Matic’in temsilcisi ile de görüştü. Sırp futbolcu ile birçok konuda el sıkışıldı.

Bu sezon 19 maçta Rennes formasını giyen Matic, 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın önceliğinin, Oriol Romeu olduğu öğrenildi. Kısa süre içerisinde bu 2 isimden birinin siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor.