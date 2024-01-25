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Spor
AA 25.01.2024 15:55

Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'i ziyaret etti.

Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Futbol Kompleksi'nde gerçekleştirilen ziyarette Montella, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve İdari Direktör Murat Yaman ile bir araya geldi.

Atan ve Yaman ile kulübün yanı sıra Türk futbolu hakkında bilgi alışverişi yapan Montella, daha sonra tesisleri gezerek oyuncularla selamlaştı.

İtalyan teknik adam, RAMS Başakşehir'in yeni inşa edilen akademi binasını ve akademi tarafından kullanılan antrenman sahalarını inceledi. Akademide forma giyen genç futbolcuların ilgisiyle karşılaşan Montella, ziyaretin anısına kendileriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Ziyarette Murat Yaman, Vincenzo Montella'ya üzerinde adının yazılı olduğu 34 ve 9 numaralı Başakşehir formalarını hediye etti.


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