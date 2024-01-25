Süper Lig'de haftanın maçları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Ocak Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
28 Ocak Pazar:
13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
29 Ocak Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
26 Ocak Cuma:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Feridun Daldaş
27 Ocak Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: Burak Olcar
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu
28 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği: Davut Dakul Çelik
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu
16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen
19.00 Altay-Kocaelispor: Yunus Dursun
29 Ocak Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu