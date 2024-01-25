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Spor
AA 25.01.2024 15:45

Süper Lig'de haftanın maçları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın maçları açıklandı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar:

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

26 Ocak Cuma:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Feridun Daldaş

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: Burak Olcar

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu

28 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği: Davut Dakul Çelik

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu

16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

19.00 Altay-Kocaelispor: Yunus Dursun

29 Ocak Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu

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