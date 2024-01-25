Samsunspor evinde rahat kazandı

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda hakem Çağdaş Altay'ın yönettiği karşılaşmayı, Samsun ekibi 2-0 kazandı.

Samsunspor'un galibiyet gollerini 10. dakikada Zeki Yavru ve 57. dakikada Ercan Kara kaydetti.

Yılport Samsunspor puanını 25'e yükselterek düşme hattından uzaklaştı. Üst üste 7 maçtır yenilen Kayserispor ise 26 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Mondihome Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 25 metreden orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın bacakları arasından fillerle buluştu. 1-0

25. dakikada ceza sahası çizgi üzerinde topla buluşan Tait'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki Fofana'nın ara pasında Ercan Kara, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bilal Bayazıt'ın göğsüne çarpan top oyun alanına geri döndü.

43. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltı VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Samsunspor atağında Ercan Kara'nın pasında Holse, ceza sahasına girer girmez Attamah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından Altay, penaltıyı iptal ederek serbest vuruş verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 üstün bitirdi.

GOL - 57. dakikada Zeki’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ercan kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

59. dakikada Kayserispor’un kullandığı kornerde 6 pas üzerinde topu önünde bulan Boa Morta’nin şutu yandan az farkla dışarı gitti.

67. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Gökhan Sazdağı’nın şutu kaleci Okan Kocuk’ta kaldı.

82. dakikada Haluk’un sağdan ortasında Soner’in şutunda defans son anda topu kornere çeldi.

89. dakikada Kolovetsios'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan topu 2 hamlede kontrol etti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Haluk dk. 70), Lubo Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Taylan Antalyalı (Bennasser dk. 70), Flavien Tait (Osman dk. 81), Emre Kılınç (Muhammed dk. 60), Carlo Holse, Moryke Fofana (Soner Aydoğdu dk. 60), Ercan Kara



Kayserispor: Bilal Beyazıt, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah (Karimi dk. 59), Kartal Yılmaz, Aylton Boa Morte, Carlos Mane (Hayrullah dk. 76), Ramazan Civelek (Hasan Ali Kaldırım dk.59), Miguel Cardoso



Goller: Zeki (dk. 10), Ercan (dk. 57) (Samsunspor)

Stat: Yeni 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil