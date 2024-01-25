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Spor
AA 25.01.2024 16:40

4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda altıncı gün tamamlandı

Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nın altıncı gününde milli sporcular, alp disiplini slalom dalında yarıştı.

4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda altıncı gün tamamlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gangwon eyaletindeki organizasyonda slalomda yarışan milli sporculardan Thomas Kaan Önol Lang, birinci inişi 51.97'lik derecesiyle 40'ıncı, ikinci inişi ise 56.74 ile 23. sırada tamamladı. Milli sporcu, toplamda 1:48.66'lık derecesiyle yarışmayı 23. sırada bitirdi.

İlk inişi tamamlayamayan Ada Hasırcı ise sıralamaya giremedi.

Olimpiyatlarda yarın Türk sporcuların müsabakası bulunmuyor. Milli sporcular, 27 Ocak Cumartesi günü curling karma çiftler müsabakasında mücadele edecek.

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