3 puan Çaykur Rizespor'un

Çaykur Didi Stadı'nda hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmayı, ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 78. dakikasında Varesanovic'in attığı golle Çaykur Rizespor, 3 puanı hanesi yazdırdı.

Trabzonspor bu yenilgi ile 37 puanda kaldı. Rize ekibi ise puanını 35'e yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Enis Destan’ın ceza sahası içerisinden şutu auta çıktı.

19. dakikada sağ kanattan ilerleyen Benhur Keser’in ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adolfo Gaich’in vuruşu ile meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

25. dakikada Dal Varesanovic’in pasıyla topla buluşan Altin Zeqiri’nin vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Benhur Keser’in sol kanattan ortasında Casper Hojer’in şutunda da kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

43. dakikada Jonjo Shelvey’in pasında ceza sahası içinde Altin Zeqiri’nin şutunda top üsten az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Jonjo Shelvey’in kullandığı serbest vuruşta ile ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

51. dakikada Emirhan Topçu’nun pasında ceza sahası içinde İbrahim Olawoyin’nin vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.

53. dakikada topla ilerleyen Adolfo Gaich’in ceza sahası dışından vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

65. dakikada topla ilerleyen İbrahim Olawoyin’in ortasında Dal Varesanovic’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

GOL - 79. dakikada İbrahim Olawoyin’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda buluşan Dal Varesanovic’in şutu ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor: Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey (Halil İbrahim Pehlivan dk. 90+3), Altin Zeqiri (Martin Minchev dk. 72), Dal Varesanovic (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 90+3), Benhur Keser (Mithat Pala dk. 85), Adolfo Gaich



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Filip Benkovic (Fernandez Moreno dk. 81), Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen (Mehmet Can Aydın dk. 22), Berat Özdemir, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Enis Bardhi, Edin Visca, Enis Destan



Gol: Dal Varesanovic (dk. 79) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu Dal Varesanovic, Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor), Filip Benkovic (Trabzonspor)

Sarı kart: Filip Benkovic (Trabzonspor)

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen