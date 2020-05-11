Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular kuvvet çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı. Bazı futbolcular ise salonda çalıştı.
Bordo- mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: süper lig TrabzonsporSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:26
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