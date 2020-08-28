Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor bu yıl kombine bilet satışı yapmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda kombine satışı yapılmayacağını ifade ederek loca bilet satış fiyatlarını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, yeni sezonda sadece loca satışı yapılmasına izin verdiğini belirterek, kombine bilet satışının ise yapılmamasına karar verildiği kaydedildi.
Kullanım süresi 1 sezon olacak şekilde locaların satışına bugün itibariyle başlandığı ifade edildi.
Açıklamada, kulübün pazarlama birimi tarafından satışı gerçekleştirilecek locaların fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
Loca satışlarımız başlamıştır— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 28, 2020
Detaylar https://t.co/hkReWOi9HR pic.twitter.com/nSo0OCJUU3
Etiketler: Trabzonspor trabzonspor loca satışıSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 18:37
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