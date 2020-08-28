Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Samuel Eduok ile bir sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Samuel Eduok katıldı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinde forma giydi."

26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok, daha önce Türkiye'de Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinde forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Hajduk Split’te 31 maçta forma giyen Samuel Eduok 11 gol 3 asistle oynadı. Eduok, İttifak Holding Konyaspor'da 70 numaralı formayı giyecek.