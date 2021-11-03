Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Gervinho, Peres ve Cornelius katılmadı. Tedbir amaçlı dinlendirilen Bakasetas ise takımla çalışmalara başladı.

Antrenman sonrasında yardımcı antrenörümüz Egemen Korkmaz’a sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. pic.twitter.com/OIIzNwPPqS — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 3, 2021

Antrenman sonrasında yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması da gerçekleştirildi.

Trabzonspor, 4 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.