Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan üst üste iki yarı final
[Fotoğraf: DHA]
Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama müsabakalarında adını yarı finale yazdırdı.
Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, rekortmen milli yüzücü Emre Sakçı, 15 dakika arayla çıktığı 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama müsabakalarında finale yükseldi.
Emre Sakçı, 50 metre serbest elemelerinde 21.59'la serisinde 6., geneldeyse 13. olarak adını yarı finale yazdırdı.
Milli sporcu 100 metre kurbağalama elemelerindeki 57.02'lik derecesiyle de serisinde 4., geneldeyse 7. sıraya yerleşerek yarı finale yükseldi.
50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama yarı final müsabakaları bugün akşam seansında yapılacak.
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