Mezitli ilçesinde yaşayan Selin Tuğba Ergenç, 14 yaşındayken aile ziyaretine gelen kuzenleriyle yaptığı bilek güreşini sevince, sporu profesyonel olarak yapmaya karar verdi.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde antrenmanlara başlayan genç sporcu, yerel müsabakalardaki birinciliklerinin ardından 2019'da katıldığı okullararası yarışma ile bu yıl düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Selin, milli takıma girerek uluslararası müsabakalarda mücadele etme hedefini gerçekleştirmek için antrenörü İsa Alim ile çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Selin: Bilek güreşi hayatımın bir parçası oldu

Selin Tuğba Ergenç, tesadüfen keşfettiği yeteneğini geliştirmek istediğini belirtti.

"Evde kuzenlerimle bilek güreşi yapıyordum. Onları zorluyordum ve güçlü olduğumu söylediler. Okulda da bilek güreşi seçmelerinin olduğunu öğrenip katıldım. Böylece bilek güreşi hayatımın bir parçası oldu. Bu branşı bırakmayı düşünmüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Selin, milli takım hayalini gerçekleştirmek için haftada 4 gün antrenman yaptığını ifade etti.

"İlk önce Türkiye şampiyonluğu, sonra da Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Çok çalışıyorum ve emek veriyorum. Milli takım formasını giyip ülkemi uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum. Bir kadın olarak milli takım forması için mücadele etmek bana çok özel hissettiriyor. Madalya kazanıp evime gururlu şekilde dönmek, emeklerimin karşılığını almak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör İsa Alim de sporcusunun azimli ve hırslı olduğunu söyledi.

"Selin, çok iyi hazırlanan, kondisyonunu çok iyi koruyan ve bu işin tekniğini çok iyi kavrayabilen bir sporcu. Selin'in birkaç yıl içerisinde milli takıma gireceğine, daha sonra da Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye girip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum."