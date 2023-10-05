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Spor
DHA 05.10.2023 18:00

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Bakan Osman Aşkın Bak'a ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek, bakanlıkça stat sponsorluk gelirlerinin yüzde 25’lik kısmının talep edilmesi konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Bakan Osman Aşkın Bak'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulübü’ne gönderdiği resmi yazıyla, Spor Genel Müdürlüğü’nün mevzuatında yer alan ‘Tesislere Ad verme’ yönetmeliğinin ilgili maddesine göre ‘Papara Park’ ile yapılan isim sponsorluk anlaşmasından elde edilen 1 milyar 416 milyon TL’lik gelirin yüzde 25’lik kısmını talep etti.

Camiada tartışma yaratan talep sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşme talep etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ı bugün makanında ziyaret eden Başkan Doğan, stadyumun sponsorluk gelirinin yüzde 25’lik kısmının talep edilmesi, stadyumun 29 yıllığına kiralanması ve çeşitli konular hakkında görüştü.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın da eşlik ettiği görüşme sonrası Başkan Doğan, Bakan Bak’a isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Başkan Doğan, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

"Türk sporunun gelişmesine büyük katkı sağlayan, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. Değerli bakanımıza ayrıca bizlere karşı gösterdiği hassasiyeti, çözüm odaklı yaklaşımı ve yakın ilgisi nedeniyle de teşekkür ediyorum."

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Trabzonspor Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Ertuğrul Doğan
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