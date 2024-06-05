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Gündem
DHA 05.06.2024 16:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray Spor Kulübü'nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerini, teknik heyetini ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray Spor Kulübü'nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Teknik Direktör Okan Buruk ve genç sporcular yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı çubuklu Galatasaray formasını Erdoğan'a hediye etti.

Erdoğan ve Galatasaray heyeti, takımın bu sezon kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
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