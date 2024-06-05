"Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği" iddiasına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıhhi nedenlerden dolayı görevinden affını istedi” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 5, 2024
Bakan Bolat’ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya… pic.twitter.com/mV7mpzUlfj