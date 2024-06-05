Açık 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.06.2024 12:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul etti

ETİKETLER
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
İsrail Savunma Bakanı: Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
18:46
Kocaeli'nde geri dönüşüm tesisinde yangın
18:43
Borsa günü düşüşle kapattı
18:50
İsrailli işgalciler Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı
18:44
Seyyahın Düşü sanatseverlerle buluşuyor
17:52
Bakan Vedat Işıkhan: Herkes için fırsat eşitliği ve insana yakışır işi teşvik ettik
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’de ABD'ye ait silahlarla soykırım yapıyor
İsrail Gazze’de ABD'ye ait silahlarla soykırım yapıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ