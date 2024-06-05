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Gündem
AA 05.06.2024 11:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yazılı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın küresel ısınma, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi çok önemli çevre felaketleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Daha yaşanabilir ve yeşil bir dünyanın küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olabileceğini ifade eden Erdoğan, çevre sorunlarının tüm insanlığın müşterek meselesi olduğunu, çözümünün uluslararası işbirliği gerektirdiğini vurguladı.

Türkiye'de, 2022 yılından itibaren Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha çok katılımla gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi maksadıyla 5 Haziran tarihinin bulunduğu haftanın, Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmaya başlandığını anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmaları hızla sürdürüyoruz. İnsan ve çevre sağılığının korunmasında kritik öneme sahip katı atık toplama tesisleri de ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır.

Sıfır Atık Hareketi bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline gelmiştir. Kuraklığın giderek daha büyük bir tehdit halini aldığı günümüzde yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı korumak için de önemli adımlar atıldı. İçme suyu tesisleri ile son dönemde yaşanan taşkınlardan korunmak için taşkın tesisleri ve atık su arıtma tesislerinin sayısı önemli sayıda artırılmıştır. Diğer yandan yer altı barajları inşa etmekle ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir."

Erdoğan, tabiat varlıklarının korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere de destek verdiklerini aktardı.

"Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İçtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların insanlığın israf yerine, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, kanaati esas alan bir tüketim anlayışını yerleştirmek için çabalarımızı sürdürmekteyiz. Bu noktada, aileler ve eğitimciler başta olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çevre konusunda da, ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu günün, çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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