Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Altınordu'dan Enis Destan ile ilgileniyor
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'la uzun süredir ilgileniyor.
Trabzonspor'un ara transfer döneminde 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için İzmir temsilcisine teklif sundu.
İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor. Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep etti.
Devre arasında ilk olarak Aytemiz Alanyaspor'un teklif sunduğu Enis'in Karadeniz temsilcisine gidebilir.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Enis Destan, önümüzdeki günlerde takımdan ayrılarak Karadeniz ekibinin yolunu tutabilir.
Ümit Milli Takım'da da görev alan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
Son Haberler
- 12:52
- 12:54
- 12:23
- 12:09
- 12:08
Sıradaki Haber
2022 FIFA Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz