Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Trabzonspor Adana deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada bugün Adana Demirspor'a konuk olacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Avrupa iddiasını sürdüren 52 puanlı Adana Demirspor, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyetin yaralarını taraftarı önünde sarmak istiyor.
73 punalı lider Trabzonspor, sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Ligdeki son 4 maçını kazanamamasına karşın kupadaki Yukatel Kayserispor galibiyetiyle moral bulan bordo mavililer, mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynana karşılaşmayı bordo mavililer 2-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Trabzonspor Adana Demirspor Süper Lig
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