Trabzon'da sessiz gece
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa maçı 0-0 sona erdi.
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti.
Ligde ikinci beraberliğini alan Trabzonspor 17 puana yükselerek haftayı lider kapatma şansını kullanamadı.
Süper Lig'de ilk beraberliğini alan Kasımpaşa da 12 puandal kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
20. dakikada Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.
45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Dk. 74 Enis Bardhi), Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 46 Jorge Djaniny), Hamsik (Dk. 60 Jean-Philippe Gbamin), Bakasetas, Yusuf Yazıcı (Dk. 60 Umut Bozok), Trezeguet, Maxi Gomez (Dk. 83 Abdülkadir Ömür).
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ouannes, Mickael Tirpan, Fall (Dk. 88 Tunay Torun), Hajradinovic (Dk. 70 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 78 Yunus Mallı), Celina (Dk. 88 Ahmet Engin), Bahoken.
Sarı kartlar: Dk. 51 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 53 Mickael Tirpan, Dk. 67 Eysseric, 90+4 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)
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