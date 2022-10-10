Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 45+2. dakikada (penaltıdan) ve 85. dakikada Dia Saba filelerle buluşturdu.

Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi

Demir Grup Sivasspor, ligde 8 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Ligde geçen sezonun son haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon galibiyet hasretini Medipol Başakşehir karşısında sonlandırdı.

Galibiyet hasretini 8 maç sonra sonlandıran çıkan kırmızı-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde 13 gole engel olamadı.

Demir Grup Sivasspor, ligin 10. haftasında evinde Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Ligde bir haftayı bay geçen Medipol Başakşehir de ilk yenilgisini alarak 17 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Mounir'in ceza sahası önünde sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Muhammed uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

12. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Biglia'nın yerden şutunda kaleci Ali Şaşal yatarak topun sahibi oldu.

34. dakikada Mounir'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda ise araya giren savunma topu kornere gönderdi.

PENALTI - 45. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Derinlemesine gönderilen pasa hareketlenerek ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan topu kapmak için hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 45+2. dakikada penaltıyı kullanan Dia Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Sivasspor, devre arasına üstün girdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada Biglia'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 85. dakikada Sivas temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Gradel, soldan meşin yuvarlağı rakip ceza sahası yakınına kadar taşıdı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Yatabare, bekletmeden meşin yuvarlağı sağındaki Dia Saba'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İsrailli futbolcu şık bir vuruşla ağları havalandırdı. 0-2.

90+6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İkinci yarısı düşük tempoda ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakayı konuk takım 2-0 kazandı.

Bu sonuçla turuncu-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, kırmızı-beyazlılar da ilk galibiyetini aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Biglia, Traore, Berkay Özcan (Dk. 78 Danijel Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 62 Stefano Okaka), Mounir (Dk. 84 Muhammet Arslantaş), Keny (Dk. 46 Serdar Gürler).

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 78 Charilaos Charisis), Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 61 Hakan Arslan), Njie (Dk. 67 Max Gradel), Dia Saba, Yatabare.

Goller: Dk. 45+2 (Penaltıdan) ve 85 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk 69 Youssouf Ndayishimiye, Dk. 90+3 Bertrand Traore (Medipol Başakşehir)