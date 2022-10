Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcusu olan 15 yaşındaki ikizler, ulusal ve uluslararası şampiyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor.

Hayatın her anını birlikte paylaşan ikiz kardeşler, 8 yıldır yaptıkları tekvandoda da birbirlerinin en büyük motivasyon kaynağı oluyor.

Aralarında 3 kilo fark olan ve farklı sıkletlerde mücadele eden ikiz tekvandocular, katıldıkları şampiyonalarda birçok kez kürsüye çıktı ve onlarca madalya kazandı.

Arslan kardeşler, uluslararası şampiyonlardaki başarılarını devam ettirip, olimpiyatlara katılmak ve kürsünün ilk basamağına çıkmak için birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Hasan Arslan: Kardeşimle her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum

Milli tekvandocu Hasan Arslan, ikiziyle tekvando yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Hasan, kardeşinin, hayatın her alanında destekçisi olduğunu ifade etti.

"İkizim, olması ve birlikte spor yapmak çok güzel. İkizim beni mutsuz olduğumda mutlu, güçsüz olduğumda güçlü yapıyor. Kardeşimle her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Hasan, ikiziyle sadece spor salonunda değil, evde ve okuldaki boş zamanlarında da antrenman yaptıklarını dile getirdi.

Hasan, tekvando branşında ilerlemek ve zirveye çıkmak için futbolu bıraktıklarını ve tamamen tekvandoya yöneldiklerine dikkat çekti.

"Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Ben kötü olursam o benim motivasyonumu yükseltiyor, onun morali bozuksa ben onun motivasyonunu artırıyorum. Beraber çok iyi bir antrenman yapıyoruz. Birbirimizin eksikliklerini tamamlıyoruz. İki kere Türkiye şampiyonu oldum, bir kere de Türkiye ikincisi oldum. Estonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardım. Hedefim 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak. Bugüne kadar Edirne'den olimpiyatlarda derece elde etmiş bir tekvandocu yok. İkizimle birlikte olimpiyatlarda başarılı olup bir ilki yaşatmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Hüseyin Arslan: Maçlarda en büyük destekçim ikizim ve hocam

Hüseyin Arslan ise maçlarda en büyük desteği ikizinden gördüğünü söyledi. Hüseyin, her zaman birbirlerini desteklediklerini anlattı.

"Maçlarda en büyük destekçim ikizim ve hocam. İkizim şu anda 45 kiloda yarışıyor, ben 48 kiloda yarışıyorum. Bu sene 48 kiloda Türkiye ikincisi oldum. Yine katıldığım Türkiye şampiyonlarında üçüncülük ve ikinciliklerim var. Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda da milli formayı giyerek madalya kazandım. Edirne il seçmelerinde ikizimle bir kez resmi karşılaşmada mücadele ettik. Her zaman maç yapıyoruz ama o şekilde yapmak çok eğlenceliydi ve bütün seyirciler şaşkınlıkla bizi izlemişti."

Hüseyin, tekvandoyu çok sevdiklerini ve ikiziyle büyük hedefleri olduklarını belirtti.

"İkizimle birlikte olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz. Farklı sıkletlerde altın madalya elde etmeyi hedefliyoruz. Milli sporcu olarak bayrağımı en iyi şekilde temsil edip, Edirne'ye olimpiyat şampiyonluğu getirmeyi amaçlıyorum."

[Fotoğraf: AA]

İkizlerden büyük başarılar bekliyor

Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Branş Sorumlusu Antrenör Metin Eşme, ikiz tekvandocuların uzun yıllar boyunca büyük başarılar elde edeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Eşme, Arslan kardeşlerin genelde ikizlerde görülmeyen bir başarıya sahip olduklarına dikkat çekti. Eşme, kardeşlerin performanslarının birbiriyle yarışacak kadar iyi olduğunu vurguladı.

"Genelde ikizlerin biri sportif anlamda çok iyiyken diğeri onun gölgesinde kalmıştır. Ama bizim ikizlerimiz çok enteresan bir özelliğe sahip. Her ikisi de çok iyiler. Antrenmanda bir gün Hasan iyiyse, ikinci antrenmanda Hüseyin'in çok iyi olduğunu görüyoruz. Bu durum Türkiye derecelerine direkt yansıyor. Ama şöyle bir talihsizlikleri var: ikiz oldukları ve her ikisine şans tanımak için ayrı sıkletlerde yarıştırıyoruz. Zaten aynı sıklette yarışsalar bir ve ikinci sırayı paylaşacaklar. Her ikisinin de şampiyonluk şansı olsun diye böyle yapıyoruz ama bir üst sıklete yükselen bazen zararlı çıkıyor."