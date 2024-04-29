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Dünya
AA 29.04.2024 23:32

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "Sen bir savaş suçlususun" tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'e verdiği destekten dolayı bir protestocunun "Sen bir savaş suçlususun" tepkisine maruz kaldı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "Sen bir savaş suçlususun" tepkisi
[Fotograf: AA]

Ulusal basında çıkan haberlere göre, von der Leyen, Hollanda'nın Maastricht kentinde katıldığı etkinliğin yapıldığı bina önünde, onlarca kişinin protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Von der Leyen, bina önünde fotoğraf çektirdiği sırada bir kadın protestocu, "Sen bir savaş suçlususun." diye bağırdı.

İsrail'in Gazze'deki eylemlerine verdiği destek nedeniyle Alman siyasetçiye tepki gösteren kadın protestocu, ayrıca von der Leyen'e İsrail'in saldırılarında binlerce çocuğunun öldürüldüğünü hatırlattı.

Von der Leyen, kendisine yönelik sözlere tepkisiz kalırken, protestocu ise güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Ursula von der Leyen'in İsrail'e desteği

Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olarak da tanınan von der Leyen, 7 Ekim 2023'ten sonra zaman kaybetmeden İsrail'i destek amaçlı ziyaret eden ilk liderler arasında yer almış ve açıklamalarında AB'nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" bildirmişti.

İsrail halkı ve devleti ile dayanışma için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen von der Leyen, ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

AB yönetimi, Filistin-İsrail meselesinin çözümünün ancak iki devletli bir yapıyla mümkün olacağında ısrar ediyor.

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