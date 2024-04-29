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Dünya
AA 29.04.2024 23:31

Cameron: Hamas'a 40 günlük ateşkes teklif edildi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakması karşılığında 40 günlük ateşkes ve binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasının teklif edildiğini açıkladı.

Cameron: Hamas'a 40 günlük ateşkes teklif edildi
[Fotograf: AA]

Cameron, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu"nda katıldığı oturumda, Gazze Şeridi'nde önerilen yeni ateşkes ve İsrail ile esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Cameron, şu ifadeleri kullandı:

"(İsrailli) esirlerin ve potansiyel olarak binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 40 günlük kalıcı ateşkes için cömert bir teklif var. Umarım, Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Açıkçası, dünyadaki tüm baskılar ve gözler bugün onların üzerinde olmalı ve 'bu anlaşmayı kabul edin' demeli."

Cameron, "Esirler serbest kalana kadar savaş bitmeyecek." diyerek, anlaşmanın binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içerdiğini belirtti.

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