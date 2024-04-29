Cameron: Hamas'a 40 günlük ateşkes teklif edildi

Cameron, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu"nda katıldığı oturumda, Gazze Şeridi'nde önerilen yeni ateşkes ve İsrail ile esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Cameron, şu ifadeleri kullandı:

"(İsrailli) esirlerin ve potansiyel olarak binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 40 günlük kalıcı ateşkes için cömert bir teklif var. Umarım, Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Açıkçası, dünyadaki tüm baskılar ve gözler bugün onların üzerinde olmalı ve 'bu anlaşmayı kabul edin' demeli."

Cameron, "Esirler serbest kalana kadar savaş bitmeyecek." diyerek, anlaşmanın binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içerdiğini belirtti.