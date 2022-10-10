Wushu Kung Fu Gaziantep Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Ekim tarihleri arasında Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen ve 10 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı şampiyonaya Gaziantep'ten 38 sporcu katıldı.

Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Şeyhmus Çakmak'ın da mücadele ettiği, Bulgaristan ve İranlı rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandığı yarışmada Gaziantepli 6 sporcu altın, 4 sporcu gümüş ve 10 sporcu bronz madalya ile döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakmak, Gaziantepli sporcuların şampiyonada önemli başarı elde ettiğini belirtti. Çakmak, aldıkları sonuçlar için çok çalıştıklarını ifade etti.

"Gazi şehrimize ve ülkemize sporcularımızla kıyasıya mücadele ederek başarı getirdik. Bu başarıdan dolayı çok mutluyuz ve sporcularımla gelecek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Branşımız da gittikçe ilgi artıyor ve önemli sporcularımızı yetiştiriyoruz. Türkiye ve Gaziantep'e madalya kazandırmak için durmadan çalışacağız."