Giresun deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Teknik direktör Valerien Ismael, takıma izin verse de çalışmaya devam ediyor.

Bordo mavililerin maçlarını izleyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, analiz ekibinden de geniş bir rapor istedi.

Fransız teknik adam, izlenimlerinin yanı sıra analiz ekibinden gelecek bilgilere göre maçın planını belirleyecek ve oyuncularına aktaracak.

Beşiktaş'a, zorlu mücadele öncesinde iki önemli savunma oyuncusundan kötü haber geldi. Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan Saiss ile Emrecan, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Teknik ekip, maç gününe kadar o bölge için seçenekler arasından seçim yapacak. Tayyip Talha’nın partneri Welinton, Necip ve Montero'dan biri olacak.