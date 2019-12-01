Medical Park Stadı'nda başlayan karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetti.

Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması TRT RADYO1'den canlı yayınlandı.

Karşılaşma 1-1 beraber bitti. Bu sonuçla Trabzonspor 23, Galatasaray 20 puana yükseldi.

İlk yarının önemli anları

Süper Lig'in 13. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. dakikada sol kanattan ilerleyen Mariano'nun ortasında Feghouli'nin vuruşunda, top üstten farklı şekilde dışarıya gitti.

14. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ters kanada gönderdiği topla buluşan Nwakaeme'nin çaprazdan yerden şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortaladığı topa Obi Mikel kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

43. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası ön sol çaprazından içeriye gönderdiği topu Pereira kafayla indirdi. Meşin yuvarlağa Sörloth dokunamayınca Kamil Ahmet Çörekçi topu direk dibinde çıkardı. Ancak kaleci Muslera topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti.

İkinci yarı

51. dakikada Alexander Sörloth topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Galatasaray'a beraberliği getiren golü 90.dakikada Nagatomo kaydetti.

Trabzonspor'un Norveçli golcücü Sörloth, bordo mavili formayla 12 gole etki etti.

Kaynak: AA