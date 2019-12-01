Spor
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Erdem altın madalya kazandı01 Aralık 2019 Pazar 15:53 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 16:11
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.
Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.
Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.
Kaynak: AA