Ligin ilk yarısında çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü 7'nci sırada yer alıyor.

İkinci yarıdaki hazırlıklarını kentte sürdüren takım, 4 Şubat'ta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü maçıyla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Kulüp başkanı Suat Atasever, ilk yarıyı iyi yerde bitirdiklerini söyledi. Maçlardan 1-2'sini son saniye basketleriyle kaybettiklerini dile getiren Atasever, ilk yarıyı 7. sırada tamamladıklarını hatırlattı.

[Fotoğraf: AA]

Atasever, ikinci yarıda bunu telefi edebilecek güçlerinin olduğunu belirtti.

"Yeni bir transfer daha yaptık. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Ligi amacımız olan ilk 5'te bitireceğiz. İkinci yarıda kesinlikle Avrupa kupalarına katılmak için çabamızı sürdüreceğiz. Hedef maçlarımız var. Onları aldığımız takdirde kesinlikle önümüzdeki yıl ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğimize inanıyorum. Sporcularımızın istek ve motivasyonu çok iyi."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Atamer: Gücümüzü biliyoruz

Takım antrenörü Rıfat Atamer de bu yıl ilk defa Süper Lig'de mücadele etme şansı yakaladıklarını söyledi.

İstedikleri yerde olmadıklarını ifade eden Atamer, amaçlarının ilk olarak play-off'a kalmak olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Atamer, ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

"Bizimle eş değer olan 3-4 takım var. Gücümüzü biliyoruz. Onlarla yarışacağız. Evimizde oynayacağımız maçlarda rövanşı alıp ligi ilk 4-5'te bitirmek istiyoruz."

Sporculardan Fatih Efe Bayram ise takım olarak ikinci yarıya iyi hazırlandıklarını, Avrupa'da mücadele etmek için çok çalıştıklarını kaydetti.