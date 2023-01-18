Her yıl çok sayıda koşucuyu Kapadokya'da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail için kayıtlar başladı. Koşuya katılmak isteyenler, kayıtlarını cappadociaultratrail.com adresinden yapabilecek.

Bu yıl öğretmenlere ve 23 yaş altı öğrencilere kayıtlarda yüzde 50 indirimin yapılacağı organizasyonda ilk kez Cappadocia Team Games CMT VE CST parkurlarında 16-18 yaş grubuna da yer verilecek.

Geçen yıl gerçekleştirilen organizasyona 80'e yakın ülkeden 2 bin 224 koşucu katılmış ve Türk koşucuların parkur rekorları dikkati çekmişti.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2023'ün kategorileri şu şekilde olacak:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail- 119 km

Salomon Cappadocia Medium-Trail- 63 km

Salomon Cappadocia Short-Trail- 38 km

Cappadocia Team Games Medium-Trail- 63 km (Minimum 2'si kadın 6 kişilik takım)

Cappadocia Team Games Short-Trail- 38 km (Minimum 1'i kadın 3 kişilik takım)

Cappadocia Team Games CUT- 119 km (2 kişilik takım)