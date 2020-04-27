Federasyondan yapılan açıklamaya göre, otomobil sporları meraklılarına yönelik olan ve Red Bull'un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek dijital şampiyonanın kayıtları açıldı.

Organizasyon, TOSFED dijital lisansına sahip 6 yaşından büyük, 80 yaşından küçük herkesin katılımına açık olacak.

TOSFED'in dijital motor sporları projesindeki ilk etap olan şampiyonada PlayStation 4 platformu ile FIA'nın sertifikalı yarış oyunu Gran Turismo Sport'un kullanılacağının vurgulandığı açıklamada, "Kayıtlar 8 Mayıs Cuma günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Yarışlara kayıtlar http://dijital.tosfed.org.tr sitesi üzerinden yapılacak. Şampiyonaya ise 11-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak eleme serisi sonunda ilk 14 sırayı paylaşan sürücüler katılabilecek." denildi.

Katılımcıların 10 ayrı yarış sonunda aldıkları puanlara göre sıralanacaklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü, 2020 yılı TOSFED Dijital Pist Şampiyonu unvanının sahibi olacak. Sıralamaya göre şampiyon olan sporcu 10 bin, ikinci 6 bin, üçüncü 4 bin lira para ödülü alacak."

Projedeki ikinci etap TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası ise haziranda yapılacak.