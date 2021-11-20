Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki yarışı ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da sezonun son ayağının ilk yarışı sağanak nedeniyle ertelendi.
Dünya Superbike Şampiyonası 2021 sezonunun son ayak yarışlarının ilki, bugün 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde saat 10.00'da başlayacaktı.
Ancak Endonezya'da devam eden yoğun yağmur nedeniyle milli motosikletçinin Türkiye adına mücadele edeceği ilk yarış ertelendi.
Yarışın gün içinde hava durumuna göre açıklanacak saatte yapılacağı söylendi.
Etiketler: Milli Sporcular Toprak Razgatlıoğlu
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