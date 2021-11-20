Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Superbike Dünya Şampiyonası'na yağış engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Toprak Razgatlıoğu'nun yarışacağı Superbike Dünya Şampiyonası'nın startı Endonezya'daki yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışlarının ilki, bugün 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde saat 10.00'da başlayacaktı.
Ancak Endonezya'da devam eden yoğun yağmur nedeniyle milli motosikletçinin Türkiye adına mücadele edeceği ilk yarış ertelendi.
Yarışın gün içinde hava durumuna göre açıklanacak saatte yapılacağı belirtildi.
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