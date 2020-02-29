Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk yarışta birinciliğe ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu hafta bizim için çok önemliydi. Hem yeni takımımla hem de yeni motorla ilk yarışım oldu. Bir yandan Türkiye'den gelen haberler beni de etkiledi ve üzdü. Çok şehidimiz var. Her yarışa çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Allah nasip etti, birinci oldum. Bu birinciliğimi bütün şehitlerimizin adına aldım. Yarış bittikten sonra asker selamıyla desteğimi daha doğru aktarmaya çalıştım."

PATA Yamaha'nın 23 yaşındaki sürücüsü, yarışın kendisi açısından güzel geçtiğini kaydetti.

"Takım çok sevinçli. Yamaha 10 senedir burada yarış kazanamıyordu. 10 sene sonra yarış kazandık. Bizim açımızdan güzel geçiyor ama bir yanımız da Türkiye'de. Yarın son 2 yarışımız var. Sonra Türkiye'ye dönüyoruz. İnşallah o yarışlar da güzel geçer ve Türkiye'ye 3 kupayla dönmek nasip olur."