Temsilcilerimiz 2'de 2 yaptı
THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Deplasmanda Valencia'yı 93-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 9. sıraya yükseldi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 26. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'in 99-86 mağlup etti. Bu sonuçla 11'i üst üste 23. galibiyetini alan lacivert-beyazlı takım, liderliğini devam ettirdi.
İspanyol temsilcisi Valencia'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 93-86 galip ayrıldı. Bu sonuçla 12. galibiyetini alarak 9. sıraya yükselen sarı-lacivertli takım, play-off şansını sürdürdü.
Organizasyonda 20. galibiyetlerine ulaşan İspanyol temsilcileri Real Madrid ile Barcelona, play-off oynamaya hak kazandı. Sahasında Panathinaikos'u 96-78 yenen Real Madrid ile deplasmanda CSKA Moskova'ya 82-80 üstünlük kuran Barcelona, ligde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantiledi.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 96-78
CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona (İspanya): 80-82
Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 68-77
ALBA Berlin (Almanya) - Anadolu Efes: 86-99
Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-70
Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 71-56
Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa): 108-79
Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 105-97
Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 86-93
Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. Anadolu Efes
|26
|23
|3
|2266
|2010
|256
|49
|2. Real Madrid
|26
|20
|6
|2206
|2014
|192
|46
|3. Barcelona
|26
|20
|6
|2190
|2033
|157
|46
|4. Maccabi FOX
|26
|18
|8
|2138
|1997
|141
|44
|5. CSKA Moskova
|26
|17
|9
|2122
|1981
|141
|43
|6. Panathinaikos
|26
|14
|12
|2248
|2216
|32
|40
|7. Khimki
|26
|12
|14
|2226
|2216
|10
|38
|8. Valencia
|26
|12
|14
|2122
|2136
|-14
|38
|9. Fenerbahçe Beko
|26
|12
|14
|2019
|2043
|-24
|38
|10. Zalgiris
|26
|11
|15
|2051
|1991
|60
|37
|11. Olympiakos
|26
|11
|15
|2083
|2113
|-30
|37
|12. AX Armani Exchange Milan
|26
|11
|15
|2025
|2093
|-68
|37
|13. Baskonia
|26
|10
|16
|1906
|2012
|-106
|36
|14. Kızılyıldız mts
|26
|10
|16
|1924
|1966
|-42
|36
|15. ALBA Berlin
|26
|9
|17
|2152
|2266
|-114
|35
|16. ASVEL
|26
|9
|17
|1923
|2132
|-209
|35
|17. Bayern Münih
|26
|8
|18
|1913
|2118
|-205
|34
|18. Zenit
|26
|7
|19
|1911
|2088
|-177
|33
26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Shved, Khimki'nin sahasında Fransa temsilcisi ASVEL'i 108-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 26. haftanın MVP'si unvanını elde etti.
Rus skorer, karşılaşmada 24 sayı, 13 asist, 1 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 7. kez bu unvana layık görüldü.
Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic ise takımının deplasmanda Almanya ekibi ALBA Berlin'i 99-86 yendiği müsabakada 35 verimlilik puanı elde etti ve MVP sıralamasında ikinci oldu.
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