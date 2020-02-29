Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk etabın ilk yarışında, PATA Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

Yarışa 4. sıradan başlayan milli motosikletçi, 22 tur sonunda bitiş çizgisini rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonu galibiyetle açtı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Alex Lowes 0.007 saniye farkla ikinci, Aruba.it ekibinden bir diğer Büyük Britanyalı Scott Redding ise 0.041 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada ilk etabın ikinci yarışı, 1 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Toprak Razgatlıoğlu: 25

2. Alex Lowes: 20

3. Scott Redding: 16

4. Michael van der Mark: 13

5. Leon Haslam: 11