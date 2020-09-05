Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası'na İspanya'da devam edildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 5 bin 77 metre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan ilk yarışta beşinci oldu.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, İspanya'da 6 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, TSİ 15.00'te de etabın ikinci yarışında start alacak.