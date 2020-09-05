Haber Giriş: Kaynak: AA
Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor'da
Yeni Malatyaspor, Ganalı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'i transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak 23 yaşındaki forvet Tetteh ile sözleşme imzaladı.
Huzurlarınızda Benjamin Tetteh pic.twitter.com/eDtlkRgbRj— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 5, 2020
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Tetteh'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Yeni Malatyaspor transfer Benjamin TettehSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 17:11
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